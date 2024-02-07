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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أحدث طرق التدريس.. المدرسة الأسقفية تستعد لبدأ الفصل الدراسي الثاني | صور

صدى البلد

نظمت المدرسة الأسقفية بمنوف برنامجا تدريبي على مدار يومين لفريق العمل، استعدادًا ببدأ الفصل الدراسي الثاني، وذلك على احدث طرق التدريس واستراتيجيات التعلم الحديثة، والذي تعمل على زيادة خبرات المدرسين العاملين بالمدرسة ومواكبة كل جديد، وذلك بالمدرسة الأسقفية بمنوف.

يهدف البرنامج التدريبي إلى رفع كفاءة المدرسين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطبيق أحدث طرق التدريس، وتحسين جودة التعليم في المدرسة من خلال استخدام أساليب وطرق تدريس حديثة وفعالة، بالإضافة إلى تعزيز مهارات الطلاب وتطوير قدراتهم على التعلم والتفكير النقدي.

وذلك تحت إشراف مجدي أبو السعد مدير المدرسة، بالإضافة إلى حضور الدكتور محمد فوزي عميد كلية الحاسبات والمعلومات ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس والدكتور محمد كمال ابو حسين أستاذ مناهج وطرق التدريس بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والدكتور عاطف شهاب الدين أستاذ بكلية التربية الرياضية للتدريب على الأنشطة المدرسية.

جدير بالذكر أن المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عاما، إذ كان للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الإهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان، وذلك عبر تغطية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية، ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابط عملي يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء في مصر.

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