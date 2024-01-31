الكنيسة الأسقفية تحتفل بتنصيب القس مارتن وليام | صور

أحتفلت الكنيسة الأسقفية بتنصيب القس مارتن وليام ليصبح أسقفاً لأبرشية القرن الإفريقي وذلك في كنيسة القديس متى بأديس أبابا.

وصلى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، أن يعطي الله الحكمة والمعونة للمطران مارتن وليام، ليقود أبرشية القرن الإفريقي إلى المزيد من النمو والازدهار، وتوصيل رسالة السيد المسيح.

الجدير بالذكر إن المطران مارتن وليام ولد في أوغندا كمواطن بريطاني، ودرس اللغات الحديثة (الألمانية والروسية) في جامعة كامبردج البريطانية.

ودرس اللاهوت في كلية كرانمر في دورهام البريطانية، من ثم تمّ رسامتهِ شماسًا عام ١٩٩١م، وقسيساً عام ١٩٩٢م، وخدمّ في هارولد وود في لندن حتى عام ١٩٩٤م.

وفي عام ١٩٩٥م ذهب إلى لايبزيج بألمانيا، حيث أُرسل ليبدأ كنيسة أنجليكانية ناطقة بالإنجليزية في ألمانيا الشرقية سابقًا، والتي كانت حينها تخرج من عزلها عن ألمانيا الغربية، وخدم هناك حتى نهاية عام ٢٠٢١، من ثم عاد إلى القرن الإفريقي ليخدم بها.