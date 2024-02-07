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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنسبة نجاح 96%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الشيخ مضر عبد السميع، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد  نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023- 2024، بنسبة نجاح 96%.

وأوضح مدير عام المنطقة الأزهرية في تصريح اليوم، أن إجمالي عدد الطلاب بالشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بلغ 389 طالب وطالبة، بواقع 188 طالبة، و201 طالب، وبلغ إجمالي حضور الامتحانات 374 طالب وطالبة، بواقع 179 طالبة، و 195 طالب، بينما بلغ إجمالي عدد الغياب 15 طالب وطالبة، بواقع 9 طالبات، و 6 طلاب.

وأشار إلى أنه جرى اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة 91%، بواقع 417 طالب وطالبة حضور، 17 طالب وطالبة غياب، بإجمالي 434 طالب وطالبة.

وقدم التهنئة للطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في الفصل الدراسي الثاني، ووجه الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمنطقة الأزهرية في المحافظة لجهودهم مع الطلاب للنهوض بالعملية التعليمية.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، وجه  بنشر نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، من خلال الرابط التالي: https://natiga.azhar.eg/

صورة ارشيفية

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IMG-20240207-WA0023
جنوب سيناء اعتماد الشهادة الإعدادية الأزهرية نسبة نجاج

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