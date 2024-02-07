محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 80.31%

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأولي للعام الدراسي الحالي بنسبة 80.31 % كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 76.4% بحضور سماح ابراهيم وزارة التربية والتعليم بالمحافظة واسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.



ويتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.



ومن جانبه اكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات (113262) طالبا وطالبة وعدد (1889) طالب وطالبة للاعدادية المهنية وعدد (٦) طلاب مكفوفين وعدد (50) لطلاب الصم وضعاف السمع ، والحاضر منهم 111035طالبا وطالبة إعدادية عامة و1113 إعدادية مهنية.