تشيع جثامين ضحايا حادث حريق معرض للأثاث بالقليوبية

شيع العشرات من أهالى قرية عرب العليقات التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية جثامين أب ونجليه الذين لقوا حتفهم إثر تعرضهم لحريق هائل بمعرض للاثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز مما أسفر عن مصرعهم تحت الأنقاض.



ووصلت جثامين الثلاث ضحايا إلى مسجد الجمعية الزراعية بقرية عرب العليقات بالخانكة وسط تواجد الأهالى.



وألقى أمام المسجد كلمة حول العمل الصالح والسعى للرزق والاستعداد للموت بالعمل الصالح ، مشيدا ومثنيا على أخلاق ضحايا الحادث وداعيا لهم بالرحمة وسط تأمين المصلين .

وخرجت الجنازة عقب الصلاة على الجثامين الثلاثة بمسجد القرية متوجهه إلى منطقة المقابر وسط دعوات المشيعين لهم بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة.



كان أجهزة الأمن بالقليوبية قد دفعت بعدد من سيارات الحماية المدنية ومعدات مجلس مدينة الخانكة مدعومة بمحلس مدينة شبين القناطر للتعامل مع آثار الحادث وإزالة آثار الموقع الذى تعرض للانفجار والحريق.



وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وتقدير التلفيات وسؤال شهود العيان.



تلقي اللواء مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور شبين القناطر بالحادث وبالانتقال تبين وقوع حريق بمعرض للاثاث ملك خالد موسي محمد ٥٤ سنه نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المعرض مما أدى إلى مصرعه ونجليه وهم موسي ٢١ سنه وأحمد ١٩ سنه.

وانقذت العنايه الإلهية عدة منازل مجاورة للمعرض تم اغلاق طريق كفر حمزة شبين القناطر حفاظا علي الأرواح وذلك بسبب وجود خط غاز.