رئيس جامعة بنها: نعمل على استثمار أفكار وإبداعات الطلاب والاستفادة منها

كرم الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، الطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية، حيث شمل التكريم الطلاب المشاركين في مسابقة “معا” التى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، لإنتاج فيديو قصير لا تزيد مدته على دقيقة واحدة يساعد نشره فى ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع المصرى، وكذلك تكريم الطلاب المشاركين في مسابقة العباقرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة شاكر، وكيل كلية التربيةالنوعية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى، منسق عام الأنشطة الطلابية، وعدد من مديري الوحدات والمراكز بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها دائما على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في جميع التخصصات والمجالات، وتسويق المحتوى الذي يقدمه الطلاب للاستفادة من منتجاتهم فى مختلف المجالات.

وأثنى على الطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية، مؤكدا أن المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة لطلابها تعمل على صقل شخصيتهم وتكسبهم مهارات التواصل مع الآخرين وتعلمهم كيفية استثمار أفكارهم وإبداعتهم، وكيفية التعامل مسقبلا مع سوق العمل.

من ناحية أخرى، كرم الدكتور ناصر الجيزاوي عددا من القيادات الأكاديمية والإدارية المشاركين في ملتقى "إبداع الخامس"، والذي نظمته كلية التربية النوعية بجامعة بنها لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية خلال الفترة من 28 يناير وحتى يوم الخميس الأول من شهر فبراير بمشاركة 350 طالبا وطالبة يمثلون 10 جامعات مصرية.