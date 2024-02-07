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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها: تطبيق إلكتروني لإنهاء المعاملات الإدارية داخل الإدارات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تعمل على تحقيق الجودة الإدارية مع توفير بيئة عمل آمنة للعاملين ومستفيدى الخدمة من إدارات الجامعة وذلك لضمان استمرارية شهادات النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية الأيزو 9001-2015  و 45001-2018 .  

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مراجعة الإدارة السنوي للنظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

وقال "الجيزاوى"، إن الجامعة حريصة على تذليل كافة العقبات من أجل تحسين النظام الإداري بالجامعة والتحول نحو جامعة ذكية، مشيرا إلى أن ملف التحول الرقمى هو مهم فى كل الإدارات داخل الجامعة من خلال عمل تطبيق لكافة الإدارات بالجامعة وتقليل الاستخدام الورقى وإنهاء المعاملات الإدارية بسرعة وكفاءة، مؤكدا على أهمية تفعيل الخطة التدريبية لرفع كفاءة القيادات والعاملين الإدارية لتحقيق أعلى معدلات الجودة الإدارية داخل الجامعة.

من جانبه، قال الدكتور عبد القادر عبد الكريم، إن اجتماع مراجعة الإدارة يجري سنويا ويتم من أجل ضمان كفاية وملائمة النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية داخل إدارات الجامعة ومدى التأكد من فعالية نظام الجودة ومن مردودها وقياس مدى رضا العملاء المترددين على الجامعة ، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي استعدادا لزيارة فريق تقييم الجهة المانحة لشهادات النظام المتكامل خلال شهر مارس القادم.

رئيس جامعة بنها جامعة بنها بنها أستمرارية شهادات النظام الصحة المهنية

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