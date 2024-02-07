بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

ينشر موقع صدى البلد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024 ، والحصول على النتيجة الدخول على الرابط التالي :

https://natiga.qalubiaedu.org/?fbclid=IwAR0VJcolHIVpPXozkmFkrgeC5BWPQh8O7mteR31X51b7rpTkAWrcAn_Q3kQ

واعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الاولي للعام الدراسي الحالي بنسبة 80.31 % كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 76.4% بحضور سماح ابراهيم وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

من جانبها اكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات (113262) طالبا وطالبة وعدد (1889) طالب وطالبة للاعدادية المهنية وعدد (٦) طلاب مكفوفين وعدد (50) لطلاب الصم وضعاف السمع ، والحاضر منهم 111035 طالب وطالبة اعدادية عامةى و1113 اعدادية مهنية.