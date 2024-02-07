عضو بالتنسيقية: قرارات الرئيس السيسي بزيادة الأجور والمعاشات توقيتها مناسب وتخفف عن المواطنين

أشاد حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية و رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة.

وقال " هجرس" فى تصريحات له إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، توقيتها مناسب بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك.



واوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية الحكيمة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسارع الزمن من أجل التخفيف عن المواطنيين من حدة ارتفاع الأسعار والتضخم.

وأكد أنه على الرغم من الأزمات العالمية التى انعكست على اقتصاديات الدول المختلفة إلا إن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى قدمت حزمة غير مسبوقة لحماية الفئات الأولى بالرعاية خلال الفترات الماضية.