عزة مصطفى: قرارات السيسي الأكبر في الحماية الاجتماعية وليست لتحرير سعر الصرف

قالت الإعلامية عزة مصطفى إن الرئيس السيسي وجه اليوم بأكبر حزمة في الحماية الاجتماعية، و قيمتها تبلغ 180 مليار جنيه، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

عزة مصطفى: مصادر تنفي ما تردد من شائعات



وأضافت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه بعد أن صدرت قرارات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية، أنتشرت شائعات حول أن قرارات الرئيس السيسي، هي تمهيد لتحرير جديد لسعر الصرف.

وتابعت الإعلامية عزة مصطفى، قائلة:"وبالتالي نفت مصادر ما تردد من شائعات بأن قرارات الحماية الاجتماعية هدفها التمهيد لتحرير جديد لسعر الصرف".