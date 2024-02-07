حماة الوطن : قرارات الرئيس السيسي اليوم تستحق التقدير

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور، تدعو إلى الطمأنينة، مشيرا إلى أن الدولة لا تنسى دورها ولا ما يعانيه المواطن البسيط جراء التضخم وزيادة الأسعار.

وقال عمرو سليمان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن القرارات التى أصدرها الرئيس اليوم وهى أكبر حزمة اجتماعية عاجلة، تستحق كل تقدير للقيادة السياسية على كل هذه القرارات الجريئة، التى ستمتص كثيرا من الأزمات الاقتصادية .

شرائح هامة فى الدولة

وتابع المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن هناك فرصة للحاق بوظائف الدولة، وزيادة أجور المعلمين وأعضاء هيئة التدريس فهو كم من الزيادات غير المسبوقة ومراعاة شرائح هامة فى الدولة.