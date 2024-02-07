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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

«حماة الوطن»: القرارات الرئاسية الأخيرة بشأن الأجور هدفها تخفيف الأعباء عن المواطنين

صدى البلد

عبر حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، عن تقديره للقرارات الرئاسية الأخيرة والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة.

ويشير الحزب إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تشمل قرارات الحماية الاجتماعية كل فئات الشعب، حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن.

ويؤكد حماة الوطن، أن هذه القرارات سيكون لها تأثير إيجابي كبير في امتصاص الأزمات الاقتصادية، ووضع حل لمواجهة زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

ويتوجه الحزب بالتحية للرئيس السيسي، على هذه القرارات، وحرصه الدائم في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

حزب حماة الوطن جلال الهريدي الفريق جلال الهريدي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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