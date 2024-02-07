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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير: العاملون بالسوق السوداء ملوك التشكيك في أوضاع البلد.. والدولة تواجه الشائعات

مصطفى بدرة
مصطفى بدرة

قال الدكتور مصطفى بدرة، "الخبير الاقتصادي" إن الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، دائمًا ما يفاجئ المصريين بتوجيهاته، التي تهدف إلى حماية الأسر المصرية.

وأضاف "مصطفى بدره"،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "عزة مصطفى"، مقدّمة برنامج "صالة التحرير"،المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كافة الأجهزة والوزارات المعنية في الدولة، باتت حريصة على مواجهة الشائعات التي من شأنها التشكيك في قرارات الدولة، بشكل فوري.

وأوضح أن مروجي الشائعات يريدون ألا تكون هناك ثقة بين المواطنين والحكومة والرئيس، وذلك من أجل إحداث حالة من البلبلة في المجتمع.

وتابع أن الجهات الدولية صرحت بأن الاقتصاد المصري واعد، وصاحَبَ هذه التصريحات، هبوط كبير لقيمة الدولار في السوق الموازية.

ووصف “بدرة”، العاملين بالسوق الموازية، بأنهم “ملوك التشكيك” والترويج للشائعات ضد الأوضاع في الدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تقوم بدور كبير للنهوض بالاقتصاد، إلا أن هؤلاء الناس لا يريدون ذلك ويستمرون في ترويج الشائعات.

الشائعات التشكيك صدى البلد الحكومة الاقتصاد

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