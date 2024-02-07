«الإعلام الرياضي من النظرية للتطبيق».. كتاب جديد للكاتب الصحفي أحمد الديب

أصدر الكاتب الصحفي أحمد الديب كتابًا بعنوان "الإعلام الرياضي من النظرية للتطبيق" عن دار الفجر للنشر والتوزيع، ويقع في 152 صفحة، ويسعي المؤلف إلى تقديم محتوى علمى لخدمة البحث العلمي وكليات الإعلام والتربية والرياضة في مصر والوطن العربي وكافة العاملين في مجال الإعلام بصفة عامة والإعلام الرياضي بصفة خاصة.

وقال الكاتب الصحفي أحمد الديب - في تصريح له - إنه يهدى الكتاب إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهو أول أستاذ بكليات التربية الرياضية يتولى منصب وزير الشباب والرياضة، لافتا إلى أن الرياضة تعد لغة العصر الحديث، فهى لغة الجسد والإرادة والقوة وهى لغة تخاطب جميع البشر باختلاف لغاتهم وثقافاتهم.

وأضاف أن في مصر تلعب كليات التربية الرياضية دورا هاما في إعداد الكوادر المؤهلة للعمل في مجال الإعلام الرياضي، ولذلك فقد أصبح تدريس الإعلام الرياضى ضرورة ملحة في هذه الكليات، مشيرا إلى أن الكتاب يهدق إلى تحليل واقع تدريس الإعلام الرياضي بكليات التربية الرياضية المصرية، والتعرف عى التحديات ات تواجهه، واقتراح بعض الحلول والآفاق المتسقبلية لتطويره.

وأوضح أن الكتاب يهدف أيضا إلى تحليل المقررات الدراسية في مجا الإعلام الرياضي بكليات التربية الرياضية المصرية في ضوء المعايير الأكاديمية القياسية، لافتا إلى أنه تم اختيار هذه المعايير بناء على أهميتها في الارتقاء بجودة العملية التعليمية في الجامعات المصرية.

وتابع قائلا، إن الكتاب يعد خطوة هامة في سبيل تطوير تدريس الإعلام الرياضي بكليات التربية الرياضية المصرية، وأنه يأمل في أن يسهم في تحسين جودة هذا التدريس واعداد خريجين مؤهلين للعمل في مجال الإعلام الرياضي.

يذكر أن الكاتب الصحفي أحمد الديب حصل على درجة الماجستير عن رسالته التى حملت عنوان "دراسة تقويمية لمقرر الإعلام الرياضي بكليات التربية الرياضية المصرية فى ضوء المعايير الأكاديمية القياسية" من كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس وشارك بها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته رئيسًا ومناقشًا.