انتعاش السياحة في المغرب| 14.5 مليون زائر.. وزيادة العائدات 12%

شهد القطاع السياحي المغربي انتعاشاً فاق توقعات الحكومة بوصول 14.5 مليون سائح في 2023 أي بزيادة مليون سائح عن الرقم الذي كان متوقعاً.

وقالت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور إن في عرض لها أمام لجنة بمجلس النواب، إن الوصول إلى هذا العدد يعني أيضاً زيادة بمقدار 34% مقارنة بعام 2022، و12% مقارنة مع 2019.

كما زادت عائدات السياحة بنسبة 12% إلى 105 مليار درهم، حوالي 10.3 مليار دولار، ارتفاعاً من 93.6 مليار درهم في 2022.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة "اتخذت القرارات الملائمة في الوقت المناسب" وأن المغرب "يسعى إلى دخول نادي أول 15 وجهة سياحية في العالم في أفق 2030".