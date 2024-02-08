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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحجر الزراعى: للمرة الأولى في التاريخ مصر في صدارة الموالح

سيد عباس مدير المكتب
سيد عباس مدير المكتب الفنى للحجر الزراعى المصرى

قال سيد عباس مدير المكتب الفنى للحجر الزراعى المصرى، إن الحجر الزراعي يبدأ عمله مبكرا، بداية من التقاوي، متابعا:نعمل على  رفع المساحات للمزارع ومتابعة المنتج المصدر فى محطات التعبئة والتجهيز.

واسترسل سيد عباس خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة “أون”: هناك اشتراطات فنية لدول معينة، ولذلك نقدم إرشادات خاصة بذلك كتحديد نوع المبيدات المستخدمة فى المحصول.

وأضاف نقوم بتطبيق تلك الاشتراطات على 11 محصول تصديرى هام أولها محصول الموالح، وتخطينا 2 مليون طن موالح وهو رقم كبير فى التاريخ، ونحن رقم واحد فى العالم فى تصدير الموالح للعام الرابع على التوالى.

وأوضح: تمكنا من افتتاح 85 سوق جديد فى آخر 10 سنوات ونتمنى زيادة الأسواق، أما عن القيمة المضافة فعلينا أن نتوسع في الحاصلات الزراعية، ونطبق مواصفات خاصة لمحاصيل التصدير.
 

الحجر الزراعى المبيدات الموالح تصدير الموالح الحاصلات الزراعية

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