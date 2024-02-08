الحجر الزراعى: للمرة الأولى في التاريخ مصر في صدارة الموالح

قال سيد عباس مدير المكتب الفنى للحجر الزراعى المصرى، إن الحجر الزراعي يبدأ عمله مبكرا، بداية من التقاوي، متابعا:نعمل على رفع المساحات للمزارع ومتابعة المنتج المصدر فى محطات التعبئة والتجهيز.



واسترسل سيد عباس خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة “أون”: هناك اشتراطات فنية لدول معينة، ولذلك نقدم إرشادات خاصة بذلك كتحديد نوع المبيدات المستخدمة فى المحصول.



وأضاف نقوم بتطبيق تلك الاشتراطات على 11 محصول تصديرى هام أولها محصول الموالح، وتخطينا 2 مليون طن موالح وهو رقم كبير فى التاريخ، ونحن رقم واحد فى العالم فى تصدير الموالح للعام الرابع على التوالى.



وأوضح: تمكنا من افتتاح 85 سوق جديد فى آخر 10 سنوات ونتمنى زيادة الأسواق، أما عن القيمة المضافة فعلينا أن نتوسع في الحاصلات الزراعية، ونطبق مواصفات خاصة لمحاصيل التصدير.

