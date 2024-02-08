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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع شخصين.. بيان عاجل من حماس بشأن الضربات الأمريكية على العراق

حماس
حماس

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الخميس، الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة ضد الميليشيات المسلحة في العراق (المقاومة الإسلامية العراقية) أمس الأربعاء.

وقالت حماس في بيان لها عبر قناتها على التليجرام: “ندين بشدّة العدوان الغاشم مساء الأربعاء الذي استهدف عدة أماكن في العاصمة العراقية بغداد، وأدى إلى استشهاد القياديين في المقاومة العراقية أركان العلياوي وأبو باقر الساعدي، ونعدّه اعتداءً وانتهاكاً لسيادة العراق وأمنه، وخدمةً لأجندة الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه التوسعية”.

وأضافت حماس: “نعزي العراق الشقيق في ارتقاء أبنائه، ونحمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤولية التصعيد في المنطقة، عبر امتدادها ودعمها لحرب الإبادة النازية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأكدت حماس أن المنطقة لن تشهد استقراراً أو سلاماً إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

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