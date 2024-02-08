ممثلة فرنسية تتهم مخرجا شهيرا بالاعتداء عليها.. تفاصيل

فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقًا أوليًا بعد تقديم الممثلة الفرنسية جوديث جودريش شكوى ضد المخرج بينوا جاكوت، اتهمته فيها بالاعتداء عليها.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، اتهمت جودريش، البالغة من العمر 51 عامًا، جاكوت البالغ من العمر 77 عامًا باغتصابها عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها في عام 1986، في علاقة استمرت حتى التسعينيات.

وتقدمت بالشكوى الثلاثاء الماضي ، وفقًا لما صرح به محاميها لوكالة الصحافة الفرنسية (AFP)، وقد صرح جاكوت أنه ينفي بشدة هذه الادعاءات والاتهامات.

وكانت جودريش في بداية مشوارها الفني، معروفة بأدوارها في فيلمين قام بإخراجهما جاكوت، وهما "المتسولون" (1987) و"المحبطون" (1990).

وقد أشارت مؤخرًا إلى علاقتها ببينوا جاكوت، دون أن تشير إليه باسمه، في برنامج تلفزيوني سيرتها الذاتية يحمل عنوان "رمز سينما فرنسية".

وفي الشهر الماضي، ذكرت اسمه على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إنها قررت القيام بذلك بعد مشاهدة وثائقي من عام 2011 تحدث فيه المخرج عن علاقته بمراهقة.

وفي مقابلة مع صحيفة "لو موند"، قال جاكوت إنه ينفي بشدة الادعاءات والاتهامات التي وجهتها جودريش إليه.