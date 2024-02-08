عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ممثلة فرنسية تتهم مخرجا شهيرا بالاعتداء عليها.. تفاصيل

صدى البلد

فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقًا أوليًا بعد تقديم الممثلة الفرنسية جوديث جودريش شكوى ضد المخرج بينوا جاكوت، اتهمته فيها بالاعتداء عليها.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، اتهمت جودريش، البالغة من العمر 51 عامًا، جاكوت البالغ من العمر 77 عامًا باغتصابها عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها في عام 1986، في علاقة استمرت حتى التسعينيات.

txt

مصرع شخصين.. بيان عاجل من حماس بشأن الضربات الأمريكية على العراق

txt

5 شهداء في قصف لمخيم المغازي وسط قطاع غزة

وتقدمت بالشكوى الثلاثاء الماضي ، وفقًا لما صرح به محاميها لوكالة الصحافة الفرنسية (AFP)، وقد صرح جاكوت أنه ينفي بشدة هذه الادعاءات والاتهامات.

وكانت جودريش في بداية مشوارها الفني، معروفة بأدوارها في فيلمين قام بإخراجهما جاكوت، وهما "المتسولون" (1987) و"المحبطون" (1990).

وقد أشارت مؤخرًا إلى علاقتها ببينوا جاكوت، دون أن تشير إليه باسمه، في برنامج تلفزيوني سيرتها الذاتية يحمل عنوان "رمز سينما فرنسية".

وفي الشهر الماضي، ذكرت اسمه على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إنها قررت القيام بذلك بعد مشاهدة وثائقي من عام 2011 تحدث فيه المخرج عن علاقته بمراهقة.

وفي مقابلة مع صحيفة "لو موند"، قال جاكوت إنه ينفي بشدة الادعاءات والاتهامات التي وجهتها جودريش إليه.

ادعاءات اتهامات التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

حيتان السكر والزيت.. القصة الكاملة لـ قضية رشوة التموين

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة في إعارة نجم الفريق لنادٍ تركي

ترشيحاتنا

ممثلة فرنسية تتهم مخرجا شهيرا بالاعتداء عليها.. تفاصيل

بالأبيض.. وصول قيادات وزارة التموين المتهمين بالرشوة إلى محكمة جنايات القاهرة

جائزة بملايين الجنيهات.. طالب مصري يجني أموالا طائلة لهذا السبب

400 للكندوز.. أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 8 فبراير 2024

462 مليون دولار تراجعاً| مصر تنجح في تخفيض واردات الوقود.. ماذا فعلت؟

الاستيلاء على طائرة.. سرايا القدس تكبّد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور رئيس الأركان| كفاءة تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية لرجال الصاعقة بأحد ميادين المطورة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة ....رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

ديانا كرزون تتألق بفستان أنيق| شاهد

فيديو

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ