عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان: إقبال كبير على حجز وحدات "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

 

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على حجز الوحدات السكنية المطروحة بالحى السكنى "جاردن سيتي الجديدة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى بدأ حجزها منذ أيام، من خلال شركة سيتى إيدج للتطوير العقاري، ولا يزال باب الحجز مفتوحا للمواطنين.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن عدد الحاجزين الذين قاموا بسداد مبلغ جدية الحجز حتى الآن، 1435 حاجزاً، موضحاً أن حى "جاردن سيتي الجديدة"، يتم تنفيذه طبقاً لتصميم معمارى مستوحى من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتى بوسط البلد بالقاهرة، وسيكون علامة بارزة في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيحقق نقلة نوعية كبيرة في طبيعة العمران المصرى.

وأضاف الوزير، أن حى "جاردن سيتي الجديدة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يقع على مساحة 885 فداناً، ويضم 385 عمارة سكنية بها حوالى 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، كما يضم الحى جميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية، وغيرها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

بتخفيضات على اللحوم والدواجن .. تفاصيل انطلاق معرض وزارة الزراعة قبل رمضان

حيتان السكر والزيت.. القصة الكاملة لـ قضية رشوة التموين

ترشيحاتنا

ماذا قال حسن شحاتة حول تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

مأساة طفل عين شمس.. ابوه خلص عليه وأمه رمته في القمامة

مجلس الصحفيين يثمن قرارات الرئيس بتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية ويطالب بزيادة بدل التكنولوجيا

حيتان السكر والزيت.. القصة الكاملة لـ قضية رشوة التموين

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات نهاية الأسبوع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة ....رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

ديانا كرزون تتألق بفستان أنيق| شاهد

نورهان منصور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة |شاهد

فيديو

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ