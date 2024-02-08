بينهم 9 طلاب بمعهد براعم طيبة.. أزهرية الإسكندرية تكشف أسماء أوائل الابتدائية والإعدادية

كشفت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أسماء أوائل طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى المنطقة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، بينهم 9 طلاب من مدرسة براعم طيبة، حيث حصدت المدرسة أغلب المراكز في الشهادتين الابتدائية والاعدادية.

وذكرت المنطقة في بيان أن أوائل الشهادة الابتدائية هم المركز الأول: الطالبة إكرام عصام محمد إبراهيم من معهد براعم طيبة (عربي)، والمركز الأول مكرر: الطالبة مسيون عبد الله لآمين عبد الرقيب من معهد طاهر قويري، والمركز الثالث: الطالب أحمد محمد علي إبراهيم من معهد برج العرب النموذجي، والمركز الرابع: الطالب عبد الرحمن أحمد محمد حافظ سليمان من معهد براعم طيبة (لغات)، والمركز الخامس: الطالبة مريم عبد الرحمن أحمد السيد من معهد محرم النموذجي، والمركز السادس: الطالبة يمنى طارق أحمد شكري من معهد براعم طيبة (لغات)، والمركز السابع: الطالبة جميلة أحمد مهلل محمد إسماعيل من معهد براعم طيبة (لغات)، والمركز الثامن: يقين أحمد محمد عبد العال أمين من معهد براعم طيبة (لغات)، والمركز التاسع: جويري محمد أحمد عبد الرحيم عثمان من معهد براعم طيبة (عربي)، والمركز العاشر: عائشة كريم رمضان علي حسن من معهد براعم طيبة (عربي).

وجاء أوائل المكفوفين في امتحانات الشهادة الابتدائية على النحو التالي المركز الأول: أنور عبد الغني انور عبد الغني من معهد عبد الحليم محمود، والمركز الثاني: الطالب أحمد إبراهيم مسعد فكري سليم من معهد حسين أحمد، والمركز الثالث: الطالب فرج مختار منصور فرج من معهد برج العرب العادي، والمركز الرابع: الطالب محمد رسمي محمد علي عوض من معهد الشهيد وليد.

وأشار البيان إلى أن اوائل الشهادة الاعدادية هم المركز الأول: الطالب أحمد حماده هشام حسن علي من معهد براعم طيبة (عربي)، والمركز الأول مكرر: الطالبة آلاء عبد الله رمضان عبد الله محمد من معهد العصافرة الإعدادي، والمركز الأول مكرر: الطالبة بسملة أحمد عبد المجيد غلاب من معهد فتيات الشعراوي النموذجي، والمركز الأول مكرر: الطالبة بسمله مصطفى فريد محمد المستكاوي من معهد الشعراء فتيات الشعراوي النموذجي، والمركز الأول مكرر: الطالبة ولاء حسن محمد حسن عبد العال مزروع من معهد محمد الفاتح فتيات (عربي)، والمركز السادس: الطالب محمد أحمد محمد إبراهيم السيد من معهد براعم طيبة (عربي).

وتقدم رئيس المنطقة الدكتور أيمن أبوخزيمة في هذه المناسبة، بأسمى آيات التهنئة والتبريكات للطلاب الأوائل ولجميع الطلاب الناجحين في الامتحانات، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والازدهار في مسيرتهم التعليمية والعلمية، ويُعرب عن خالص شكره وتقديره لجميع من ساهم في إنجاح هذه الامتحانات من لجان امتحانات ومراقبين ومصححين وإداريين ومتابعين، مؤكداً على دورهم البارز في ضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وكفاءة عالية.

وقال إسماعيل العوامي مدير الامتحانات، في بيان اليوم الخميس، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية بمنطقة الإسكندرية بلغ (٤٧٦٥) طالب وطالبة، حضر منهم (٤٦٦٥)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 %فاكثر (٣٨٤٦) بنسبة (٨٢،٤٥٪)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % (٨١٩) بنسبة .١٧،٥٥.%.

وأضاف أن إجمالي عدد طلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية لمنطقة الاسكندرية الازهرية ٣١٦٨ طالب وطالبه حضر منهم (٣٠١٨)، وبلغ أجمالي الحاصلين على ٥٠ % فأكثر (٢٣٦٦) بنسبة ٧٤% والحاصلين على اقل من ٥٠ % عدد (٨١٦) بنسبة ٢٦ %.