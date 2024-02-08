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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عمليات التنقيب بالجبال.. الداخلية تداهم ورشة لتصنيع الذهب داخل شقة بالبحر الأحمر

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج من التنقيب غير الشرعى.

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحرالأحمر من ضبط تشكيل عصابى إضطلع بتجميع خام الذهب الناتج عن عمليات التنقيب الغير شرعى بالمناطق الجبلية وإعادة سبكة ومعايرته فى إحدى الشقق السكنية بمدينة الشلاتين المستغلة كورشة لذلك وتهريبه للقاهرة وبيعه بالأسواق وبحوزتهم (سبيكة إسطوانية الشكل لخام الذهب وزنت 150 جرام "حديثة السبك غير مدموغة"- 38 خاتم فضة وزنوا 290 جرام) بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى.

 بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية البحرالأحمر الشلاتين خام الذهب عمليات التنقيب

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