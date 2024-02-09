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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الكرملين يفاجئ المذيع الأمريكي بعد طلبه مقابلة بوتين: لست الوحيد

صدى البلد

أعلن المذيع الأمريكي تاكر كارلسون عن لقائه قريبا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأنه سيكون أول لقاء مع الرئيس الروسي بعد الحرب بين روسيا وأوكرونيا، مضيفا أنه المذيع الوحيد الذي طلب مقابلة بوتين .

الكرملين ترد على تصريحات المذيع الامريكي 

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على سؤال بشأن هذه تصريحات المذيع المريكي  قائلاً: "كلا، الحال ليس كذلك".

وأضاف: "على العكس نتلقى طلبات كثيرة لإجراء مقابلات مع الرئيس بوتين.. لكن وسائل الإعلام الغربية لا تحاول "أن تبدو موضوعية على الأقل، وتتبنّى موقفاً متحيّزاً جداً".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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