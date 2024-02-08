مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

فاز 3 طلاب بعلوم الكومبيوتر، من بينهم مصري يدعي يوسف نادر بأكبر جائزة نقدية في علم الآثار، لاستخدامهم "الذكاء الاصطناعي" في الكشف عن محتوى لفافة من زمن روما القديمة، وأصبح محتواها لغزا استمر أكثر من 2000 عام

3 طلاب ينجحون في فك لغز لفافة رومانية عمرها 2000 سنة

نجح الطالب المصري يوسف نادر، المقيم في برلين، مع زميليه الأمريكي لوك فاريتور والسويسري جوليان شيليجير، في حل اللغز، وفازوا بجائزة "تحدي فيزوف" ومقدارها 700 ألف دولار.

كانت ثورة بركان فيزوف، تسببت في دفن معظم مدينة "بومبي" بالغبار والرماد، وإحراق 1800 من لفائف ورق البردي التي كانت محفوظة في مكتبة كبيرة، وتحولت بفعل الطين البركاني الناري إلى كتل هشة من الفحم، تستحيل قراءتها، ومنها اللفافة الشبيهة بقطعة من خشب محروق، والتي كان من الصعب فتحها دون أن تتفتت إلى قطع صغيرة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.