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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

89 ألف مواطن بالدقهلية استفادوا من خدمات أقسام وعيادات الأسنان خلال شهر

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أشاد  الدكتور شريف مكين وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية ، بإنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان برئاسة الدكتور محمد أبو العنين خلال الشهر الماضى

وكشف وكيل الوزارة انه فيما يخص رفع الوعى والتثقيف الصحى فى مجال طب الأسنان فقد نظمت الإدارة نحو 1158 محاضرة  وندوة شارك بها ما يقرب من  5155 مواطن

كما كثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال يناير الماضى والتى تضمنت تفقد 43 قسماً وعيادة بمختلف المستشفيات والادارات الصحية التابعة فضلاً عن  توزيع أطباء الأسنان من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة

ز أوضح الدكتور محمد أبو العنين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان أن نحو 89179 مواطناً استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال الشهر الماضى مشيراً إلى الالتزام التام بإشتراطات مكافحة العدوى حفاظاً على صحة الأطباء والمواطنين

وأضاف أنه  تم إجراء 11 عملية صيانة ومقايسات لصيانة الأقسام بعدد من المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية منها مستشفى شربين  العزازنة بإدارة دكرنس ميت زنقر بإدارة طلخا الكفر الجديد بإدارة ميت سلسيل

 

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خريجي الجامعات الحكومية خريجي الجامعات صحة الدقهلية وكيل الوزارة وحدات الرعاية مكافحة العدوى مجال طب الأسنان

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