قيادى بمستقبل وطن: قرارات تاريخية للرئيس السيسي لدعم المواطنين وتوفير حياة كريمة

وصف الدكتور بلال بدوى، عضو حزب مستقبل وطن، حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتاريخية وغير المسبوقة لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة.

وأكد عضو حزب مستقبل وطن، أن القرارات تعكس اهتمام القيادة السياسية بنبض الشارع، وشعور الرئيس بالمواطن، وتأنى أيضا استمرارا للتوجيهات الخاصة بملف الرعاية والحماية الاجتماعية الذى شهد اهتماما غير مسبوق على مدار السنوات الأخيرة.

وقال بلال بدوى إن القرارات تستهدف تخفيف الأعباء وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين، والتخفيف من تداعيات آثار الأزمات التي طالت العالم وأثرت سلبا بشكل كبير على اقتصاديات دول كبرى.

وأشاد بزيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة، والتي تسهم في تحسين دخل المواطن المادي.

وأكد عضو حزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على دعم المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي وظروفهم الاقتصادية وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك لمواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.