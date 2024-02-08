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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع «USAID»|وكيل «تعليم دمياط»: وثيقة معايير المُعلم تتناسب مع مستجدات العصر

تعليم دمياط
تعليم دمياط

 

استقبل المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة  التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، مستر أندرو لويس مدير برنامج التعليم من أجل الغد وبرفقته راندا جابر المدير الفنى للبرنامج وايمن عويس مسئول التدريب والمتابعة وجلال حمود المنسق الفني للبرنامج، حضر اللقاء مها بدوي مدير إدارة التدريب بدمياط وربيع سادات مدير أمن المديرية ومحمد قورة مدير إدارة العلاقات العامة وذلك في إطار التعاون مع وزارة التربية والتعليم والنقابة العامة للمهن التعليمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

وأكد "عبد الرؤوف" أن وزارة التربية والتعليم بصدد إطلاق وثيقة معايير المعلم، من خلال مشروع "التعليم من أجل الغد” والتي سيتم تطبيقها في 3 محافظات كمرحلة أولى وهي بني سويف، ودمياط، والدقهلية على أن يتم تعميمها بعد ذلك على باقي محافظات الجمهورية.

مشيراً إلى  أن الوثيقة تتناسب مع نظام التعليم الجديد ومستجدات العصر، وتحقق متطلبات معلم الغد من خلال مشروع التعليم من أجل الغد، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، مؤكدًا على أن المعلم شريك فى بناء هذه الوثيقة، لذا تعد نقابة المهن التعليمية شريكًا أساسيًا مع الوزارة.

وأوضح "وكيل الوزارة" أنه فى ضوء هذه المعايير سيتم تنفيذ مجموعة من الحقائب التدريبية للمعلمين، حيث سيتم التطبيق التجريبى لهذه المعايير من خلال تدريب عدد 1024 متدربًا، في ثلاثة محافظات وهى دمياط وبني سويف والدقهلية، ويقوموا بدورهم بتدريب ما يزيد عن 43 ألف معلم، مؤكدًا أنه سيتم اعتماد هذه الحقائب التدريبية بعد المرحلة التجريبية وإطلاقها على مستوى الجمهورية بناء علي توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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دمياط التربية والتعليم الأمريكية للتنمية الدولية اطار التعاون إدارة التدريب إدارة العلاقات العامة العلاقات العام العلاقات العامة

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