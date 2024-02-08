الصين تحدد قاعدة تسعير خدمات تثبيت الكهرباء لمواطنيها

يتحرك مخطط الدولة في الصين لتحسين آليات تسعير الخدمات الضرورية لتحقيق استقرار إمدادات الطاقة في الأسواق التي تعتمد بشكل متزايد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في خطوة جديدة نحو إنشاء سوق وطني للكهرباء بحلول عام 2030.



وقال المجلس الوطني للتنمية والإصلاح (NDRC) في إشعار يوم الخميس إنه 'سيواصل تعزيز تطوير سوق الخدمات الإضافية' الذي سيكون 'مناسبًا لاحتياجات التطوير لنظام الطاقة الجديد'.

وقالت NDRC، في الإشعار، إنها ستركز على تحسين آليات التسعير للسعة الاحتياطية، وتعديل التردد وما يسمى بحلقة الذروة - وهي خدمات إضافية ضرورية للحفاظ على إمدادات كهرباء موثوقة.



يسمح سوق الحلاقة في أوقات الذروة لشركات الطاقة بشراء الطاقة من مصادر سريعة التدرج مثل تخزين الطاقة ومحطات الفحم المرنة، لمساعدتها على تلبية الزيادات في الطلب.

يساعد تنظيم التردد في الحفاظ على التردد الطبيعي على الشبكة، وهي وظيفة يمكن أن تؤديها أنظمة تخزين البطاريات والمولدات مثل محطات توليد الطاقة بالفحم والغاز.

وتعد قاعدة الخدمات المساعدة من بين سلسلة من الوثائق الأساسية التي تحدد قواعد سوق الكهرباء الوطني بحلول عام 2025، مع بداية السوق المستهدفة في عام 2030.