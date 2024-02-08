عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تحدد قاعدة تسعير خدمات تثبيت الكهرباء لمواطنيها

الصين
الصين

يتحرك مخطط الدولة في الصين لتحسين آليات تسعير الخدمات الضرورية لتحقيق استقرار إمدادات الطاقة في الأسواق التي تعتمد بشكل متزايد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في خطوة جديدة نحو إنشاء سوق وطني للكهرباء بحلول عام 2030.


وقال المجلس الوطني للتنمية والإصلاح (NDRC) في إشعار يوم الخميس إنه 'سيواصل تعزيز تطوير سوق الخدمات الإضافية' الذي سيكون 'مناسبًا لاحتياجات التطوير لنظام الطاقة الجديد'.

وقالت NDRC، في الإشعار، إنها ستركز على تحسين آليات التسعير للسعة الاحتياطية، وتعديل التردد وما يسمى بحلقة الذروة - وهي خدمات إضافية ضرورية للحفاظ على إمدادات كهرباء موثوقة.


يسمح سوق الحلاقة في أوقات الذروة لشركات الطاقة بشراء الطاقة من مصادر سريعة التدرج مثل تخزين الطاقة ومحطات الفحم المرنة، لمساعدتها على تلبية الزيادات في الطلب.
يساعد تنظيم التردد في الحفاظ على التردد الطبيعي على الشبكة، وهي وظيفة يمكن أن تؤديها أنظمة تخزين البطاريات والمولدات مثل محطات توليد الطاقة بالفحم والغاز.

وتعد قاعدة الخدمات المساعدة من بين سلسلة من الوثائق الأساسية التي تحدد قواعد سوق الكهرباء الوطني بحلول عام 2025، مع بداية السوق المستهدفة في عام 2030.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

انتهاء إجازة نصف العام اليوم.. وقرار عاجل لسد عجز المُعلمين بالمدارس بالترم الثاني

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

صدمة للجمهور.. غياب نجم الأهلي عن رحلة الفريق للجزائر بسبب الإصابة

ترشيحاتنا

الأرصاد: ارتفاعات في قيم الحرارة نهاراً عن المعدلات الطبيعية.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 23|فيديو

1060 طن سلغ غذائية.. الداخلية تداهم مافيا السوق السوداء

ظهور مقلق لـ إمام عاشور من مران الأهلي اليوم.. شاهد

مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد

مع استمرار تدهور العلاقات|كوريا الشمالية تلغي أي تعاون اقتصادي مع جارتها الجنوبية

إصابة جديدة داخل الزمالك بعد مباراة فريق الشباب الودية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور رئيس الأركان| كفاءة تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية لرجال الصاعقة بأحد الميادين المطورة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة.. رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

ديانا كرزون تتألق بفستان أنيق| شاهد

فيديو

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ