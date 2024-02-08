عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجب التلفظ بالنية قبل الصلاة أو الوضوء؟ علي جمعة يوضح

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ردا على سؤال: “هل يجب التلفظ بالنية قبل الصلاة أو الوضوء؟”، إنه لا يلزم التلفظ بالنية فهي محلها القلب وليس اللسان، لكن لاحظ العلماء أن الإنسان وهو واقف يصلي يقول فى قلبه “أصلي الظهر أو العصر أو كذا”، ساعات يشوش فقالوا له ساعد بلسانك، فيقول “نويت أصلى الظهر مثلا”، ويسمونها استحضار النية.

وأضاف علي جمعة أن النية الحقيقية فى القلب، ويقول الناظم: “حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن” وسموها الأحكام السبعة للنية.


وأوضح أن النية العزم المؤكد وحكمها الوجوب غالبا، ومحلها القلب، ولم يقل أحد إن المحل اللسان فهو مساعد فى بعض الأحوال.

ونوه إلى أنه لا يوجد غير نية الحج والعمرة فقط التى تقول فيها نويت الحج أو نويت العمرة باللفظ، لكن غير ذلك النية محلها القلب.

وأوضح أن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، فلو وجدت نجاسة وألقيت عليها مياها فقد طهرت، يقول شخص: “أنا لم أكن أنوي إلقاء المياه لإزالة النجاسة ووقعت من يدي بدون قصد”، فلا توجد مشكلة لأنها طهرت خلاص، وإزالة النجاسة أمر واقعي.

أهمية النية قبل العبادات

وأكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العابد الذكي هو الذي يستثمر أوقات العبادات الجديدة بعد شهر رمضان الكريم، مثل صوم الستة البيض، والاستعداد للحج القادم، والإكثار من الذكر في كل التوقيتات.

وأوضح أن النية من أهم شروط قبول العبادات في شهر رمضان وبعده. 

أهمية النية قبل العبادات الدكتور علي جمعة الوضوء الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

انتهاء إجازة نصف العام اليوم.. وقرار عاجل لسد عجز المُعلمين بالمدارس بالترم الثاني

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

صدمة للجمهور.. غياب نجم الأهلي عن رحلة الفريق للجزائر بسبب الإصابة

ترشيحاتنا

قرار قضائي عاجل بشأن قضية رشوة وزارة التموين

ادعم نقابتك: لا بد من إعطاء فرصة للشباب في انتخابات المحامين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يسحب كتيبة مدفعية من قطاع غزة| تفاصيل

بينهم مصر.. من هي الأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار في غزة؟

وزيرة التضامن تلتقي وفد الصندوق الاجتماعي اليمني والبنك الدولي وممثلي هيئات الأمم المتحدة.. وتستعرض التجربة المصرية في تنفيذ أنشطة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

تجار الدولار فى ورطة.. الداخلية تكثف حملاتها لضبط المضاربين بالعملات الأجنبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور رئيس الأركان| كفاءة تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية لرجال الصاعقة بأحد الميادين المطورة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة.. رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

ديانا كرزون تتألق بفستان أنيق| شاهد

فيديو

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ