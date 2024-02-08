هل يجب التلفظ بالنية قبل الصلاة أو الوضوء؟ علي جمعة يوضح

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ردا على سؤال: “هل يجب التلفظ بالنية قبل الصلاة أو الوضوء؟”، إنه لا يلزم التلفظ بالنية فهي محلها القلب وليس اللسان، لكن لاحظ العلماء أن الإنسان وهو واقف يصلي يقول فى قلبه “أصلي الظهر أو العصر أو كذا”، ساعات يشوش فقالوا له ساعد بلسانك، فيقول “نويت أصلى الظهر مثلا”، ويسمونها استحضار النية.

وأضاف علي جمعة أن النية الحقيقية فى القلب، ويقول الناظم: “حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن” وسموها الأحكام السبعة للنية.



وأوضح أن النية العزم المؤكد وحكمها الوجوب غالبا، ومحلها القلب، ولم يقل أحد إن المحل اللسان فهو مساعد فى بعض الأحوال.

ونوه إلى أنه لا يوجد غير نية الحج والعمرة فقط التى تقول فيها نويت الحج أو نويت العمرة باللفظ، لكن غير ذلك النية محلها القلب.

وأوضح أن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، فلو وجدت نجاسة وألقيت عليها مياها فقد طهرت، يقول شخص: “أنا لم أكن أنوي إلقاء المياه لإزالة النجاسة ووقعت من يدي بدون قصد”، فلا توجد مشكلة لأنها طهرت خلاص، وإزالة النجاسة أمر واقعي.

أهمية النية قبل العبادات

وأكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العابد الذكي هو الذي يستثمر أوقات العبادات الجديدة بعد شهر رمضان الكريم، مثل صوم الستة البيض، والاستعداد للحج القادم، والإكثار من الذكر في كل التوقيتات.

وأوضح أن النية من أهم شروط قبول العبادات في شهر رمضان وبعده.