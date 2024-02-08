ظهور مقلق لـ إمام عاشور من مران الأهلي اليوم.. شاهد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً يثير قلق جمهور الأهلي على لاعب الفريق إمام عاشور داخل مران اليوم، الخميس.

وظهر إمام بواقٍ للرأس بعد إصابته بارتجاج في المخ أثناء معسكر المنتخب في بطولة أمم أفريقيا.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استأنف تدريباته اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة شباب ‏بلوزداد التي تقام بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال ‏أفريقيا.‏



وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم وتضمن بعض الجوانب البدنية وتقسيمة الكرة التي حرص ‏خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي، وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ‏ميشيل يانكون، مدرب الحراس.‏

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمام سموحة يوم الاثنين الماضي على استاد السلام، اطمأن ‏خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.‏