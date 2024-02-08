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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتظرت الزمالك كثيرًا.. مهاب ياسر: «تدرّبت حافيًا» في بداية مسيرتي الكروية

صدى البلد

كشف مهاب ياسر لاعب خط وسط نادي الزمالك عن بدايته مع كرة القدم في إحدى الأكاديميات الخاصة بمحافظة دمياط، قبل الانتقال إلى نادي النجوم تحت قيادة محمد صلاح.

وقال مهاب ياسر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك مع أحمد علي: "تدربت حافيًا بدون حذاء في بدايتي مع الكرة، البعض قد يستغرب من هذا الأمر، ولكنه يساعد على تنمية مهارات اللاعب".

وأضاف: "فترة اللعب في النجوم كانت مهمة بالنسبة لي وساعدتني كثيرًا قبل أن يرفض النادي انتقالي لبيراميدز في فترة تولي حسام حسن المسئولية، واستمريت مع النجوم بعد الهبوط لدوري الدرجة الثانية".

وأردف: "رحلت عن نادي إنبي بسبب قلة مشاركاتي، وانتقلت بعدها لنادي الداخلية وكنت ألعب بشكل جيد تحت قيادة هيثم شعبان ومنحني حرية التحرك في الملعب".

وعن كيفية انتقاله لنادي الزمالك: "تلقيت أكثر من عرض بعد أن قدمت مستوى جيدًا مع الداخلية، ثم قيل لي أن هناك ترشيحات بانضمامي لنادي الزمالك، وحينها رفضت التفكير في أي عرض انتظارًا لعرض الزمالك، هى خطوة مفاجأة والمفاوضات سارت بسهولة وبشكل سريع دون أي عراقيل، الأجواء في نادي الزمالك مختلفة، شيكابالا اجتمع بنا ومنحنا الثقة في أول مران مع الزمالك".

وأتم: "مستعد للعب في أي مركز مع الزمالك، وشاركت في أكثر من مركز في المراكز الهجومية بجانب وسط الملعب".

نادي الداخلية نادي الزمالك محمد صلاح مهاب ياسر قناة نادى الزمالك هيثم شعبان

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