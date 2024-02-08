تقليد جديد.. سامح شكري يفتتح التوقيع على كتاب كبار الزوّار بالخارجية القبرصية|صور

افتتح وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، التوقيع على كتاب كبار الزوّار لوزارة الخارجية القبرصية، والذي استحدثته كتقليد جديد للزيارات.

وقال وزير الخارجية القبرصي إنه أصر أن يكون الوزير شكري أول الموقعين بالكتاب الجديد في إطار علاقات الصداقة التي تجمع البلدين.

واستقبل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الخميس، سامح شكري، وزير الخارجية، بمقر الرئاسة القبرصية، في مستهل زيارته إلى نيقوسيا.

وأكدت وزارة الخارجية أن مصر وقبرص تجمعهما علاقات صداقة تاريخية، وتعاون متعدد الأطر يستند إلى رؤى متقاربة ومصالح مشتركة، وتنسيق وثيق حول التحديات المشتركة.