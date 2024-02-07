أحمدي نجاد يثير الجدل بكدمات في وجهه .. صور

تداولت مواقع إيرانية، صورًا للرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، يظهر فيها بكدمات في وجهه ما فتح باب التكهنات عن سببها.

وأظهرت الصور التي تداولتها وسائل إعلام إيرانية أحمدي نجاد وهو يتوجّه إلى مرقد المرشد الإيراني الأول الخميني برفقة أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وظهر نجاد مرتديًا في بعض الصور كمامة واقية من الأمراض، وتظهر كدمة كبيرة أسفل عينه اليسرى، ما أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران.

فيما لم تُعرف أسباب الكدمات على وجهه، أو ما إذا كان يعاني من مشكلة صحية، ولم يصدر تعليق من مكتبه.

ويُعد هذا أول ظهور لأحمدي نجاد بعد ما صادرت السلطات جواز سفره في الخامس من أكتوبر، قبل أن تسمح له بالسفر إلى جواتيمالا.