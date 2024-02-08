شاهد| سرايا القدس تقصف مواقع وتمركزات القوات الإسرائيلية في غزة

نشرت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، مشاهد لرشقات صاروخية قصفت بها المواقع العسكرية والمغتصبات الإسرائيلية ضمن معركة طوفان الأقصي.

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وأعلنت “سرايا القدس” الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أنه بعد رصدنا تجمعًا لجنود العدو داخل الخيام شرق المحافظة الوسطى في غزة تمكن مجاهدونا من استهداف الجنود بصاروخ موجه (107).

وقالت سرايا القدس عبر قناتها على تليجرام، إنها أسقطت طائرة اسرائيلية من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهاماً استخباراتية شرق المحافظة الوسطى.

وأضافت سرايا القدس، أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم بمدينة خان يونس.