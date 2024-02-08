عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال ختام تعاملات نهاية الأسبوع

صدى البلد

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2 تريليون جنيه. 

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 28411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 34772 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 12095 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 6886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 9679 نقطة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد| شقيقة أحد المتهمين بقضية رشوة التموين تكشف تفاصيل سقوطه.. فيديو

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

انتهاء إجازة نصف العام اليوم.. وقرار عاجل لسد عجز المُعلمين بالمدارس بالترم الثاني

ترشيحاتنا

عاجل.. الطائرات الأمريكية والبريطانية تشن غارتين على أهداف حوثية في اليمن

قرار قضائي عاجل بشأن نقل مقر محكمة حلوان لـ 15 مايو

كهربا يثير الجدل برسالة عبر انستجرام

انفراد| شقيقة أحد المتهمين بقضية رشوة التموين تكشف تفاصيل سقوطه.. فيديو

شرف كبير .. أيمن دجيش: حكم مصري في نهائي أمم أفريقيا |فيديو

تقليد جديد.. سامح شكري يفتتح التوقيع على كتاب كبار الزوّار بالخارجية القبرصية|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبرعت بشقتها وسكنت في إيجار.. أسرار في حياة دلوعة الشاشة شادية

بحضور رئيس الأركان| كفاءة تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية لرجال الصاعقة بأحد الميادين المطورة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة.. رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

فيديو

علامة في اللسان تكشف حدوث جلطة.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ