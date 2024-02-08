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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد منظومة العمل بمصنع العلف شرق النيل

صدى البلد

زار سامي علام السكرتير العام المساعد ،مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل اليوم، لمتابعة منظومة العمل بالمشروع ،ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة ، وذلك في حضور المهندس هاني عبد الموجود مدير المشروعات  ، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية وإدارة التعاون بالمحافظة ومسؤولى المشروع.

وخلال الزيارة تابع السكرتير العام المساعد ، سير العمل داخل مصنع العلف الذي ينتج أعلاف خالية من المكونات الحيوانية، متفقدا مكونات وأقسام المصنع ،وتشمل:مخزن الحجرالجيري ،ووحدة التصنيع القديمة ومخازن الذرة والصويا والمركزات ووحدة التصنيع الجديدة ،للاطمئنان على توافر الرصيد الكافى من مخزون الأعلاف، بجانب تفقد منفذ البيع بمحطة السادات لإنتاج بيض المائدة ،ومتابعة منظومة العمل، والاطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع للجمهور، مشيراً إلى خطة المحافظة التي يتم تنفيذها حاليا  للتوسع وفتح منافذ  جديدة للمشروع غرب وشرق مدينة بني سويف ،لتوفير احتياجات المواطنين من تلك السلعة الإستراتيجية، مما يساهم في ضبط الأسعار في السوق المحلي بالمحافظة

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وأشار السكرتير العام المساعد  إلى  تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بمتابعة خطة المحافظة التي تهدف للنهوض وتطوير مشروع الدواجن لضمان استمرارية النجاح الذي تحقق وزيادة الإنتاج وتنويعه وتعظيم عوائد ومكاسب المشروع خاصة بعد زياة بعد بأعمال التطوير ،وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالنهوض بكافة المشروعات الإنتاجية التابعة للحكومة لتكون قوة داعمة للناتج المحلي وتساهم في خفض أسعار السلع الأساسية،مشيراً إلى أن المشروع يعتبر من مشروعات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من سلع أساسية مثل البيض والدواجن والرومي

 

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