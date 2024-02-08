محافظ بني سويف يتابع جهود مديرية الزراعة في ملفات الأسمدة والمحاصيل الاستراتيجية والتعديات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الــ 6 للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بجميع المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة، خاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بجميع الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية خلال الفترة من 27 يناير الماضي حتى 2 فبراير الجاري، والذي تضمن الإشارة إلى تنفيذ يوم حقل عن محصول القمح بقرية إهناسيا الخضراء مركز بني سويف، كما تم عقد يومي تدريب للتنمية الزراعية المستدامة بقرية الفقاعي مركز ببا، ومازورة بسمسطا.

فيما تم المرور على مزارع الإنتاج الحيواني والدواجن لمتابعة سير العمل بها ومراجعة تراخيص مزاولة النشاط، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتنفيذ عددٍ من الزيارات الميدانية لزراعات المحاصيل السكرية بمراكز بني سويف وناصر وببا وإهناسيا، بينما قام قطاع مكافحة الآفات بالمرور على بعض الزراعات لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة وتنظيم دورة تدريبية لمطبقي مبيدات الآفات الزراعية خلال الفترة من 28 حتى 31 يناير الماضي.

وتضمن التقرير جهود إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 31 حالة تعد في المهد، بإجمالي مساحة أكثر من فدان 8 قراريط بقرى المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، بجانب المشاركة مع الجهات التنفيذية في موجة الإزالات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.

وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 245 ألفا و329، من إجمالي عدد الحائزين 256 ألفا و890 حائزًا.

في حين قامت إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول.

كما تمت الإشارة إلى حصر حركة توزيع الأسمدة من بداية الموسم والتي بلغت 24 ألف 995 جوال شملت 16 ألف 833 يوريا، و8 آلاف و162 نترات.