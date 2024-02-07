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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بأسيوط.. 3 أعضاء بالنواب عن بني سويف: عدم تفرغ رئيس الجامعة الأهلية يعرضها للخطر

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
«حقوق القاهرة» تعلن نتيجة الفصل الدراسى الأول للفرقة الرابعة.. وفتح باب التظلمات
أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة  عن موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024.

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2023 للشهادة الإعدادية
اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاربعاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 /2024 بنسبة نجاح بلغت 85.52 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 71.20% للإعدادية المهنية .

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بأسيوط
حصل موقع صدى البلد على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بعد اعتمادها مساء اليوم من  اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبلغت نسبة النجاح 85.5%.

3 أعضاء بالنواب عن بني سويف: عدم تفرغ رئيس الجامعة الأهلية يعرضها للخطر

قّدم 3 أعضاء بمجلس النواب عن محافظة بني سويف، سؤالًا  للدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، بشأن تولي الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، تسيير أعمال جامعة بنى سويف الأهلية.

جامعة حلوان: تطوير مهارات هيئة التدريس بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل
أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها خلال العام الدراسي الجديد  لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر.

رئيس جامعة مدينة السادات تفتتح المطعم والمطبخ التعليمي لكلية السياحة والفنادق
افتتحت اليوم الأربعاء، الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة السادات ، والدكتورة نهي عثمان عميد كلية السياحة والفنادق، المطبخ والمطعم التعليمى لكلية السياحة.

 

 

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