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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«حقوق القاهرة» تعلن نتيجة الفصل الدراسى الأول للفرقة الرابعة.. وفتح باب التظلمات

طلاب
طلاب

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة  عن موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024.

وقال الدكتور محمد سامح، إنه تم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الرابعة قسم العربي وفتح باب تقديم التظلمات .

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11 فبراير.. غلق باب الالتماس على نتائج طلاب الدراسات العليا بجامعة القاهرة

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شروط الالتحاق بكلية الدراسات الافريقية العليا للطلاب الوافدين

كلية الحقوق جامعة القاهرة

تقديم طلب الالتماس بشكل الكتروني عن طريق اتباع الخطوات الاتية:

1. الدخول على موقع خدمة التحصيل الإلكتروني لخدمات كلية الحقوق.
https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx
2. الضغط على (شئون الطلاب).
3. اختيار خدمة (مراجعة نتيجة امتحان مقرر - اعادة رصد (بكالوريوس)).
4. ملء جميع الحقول المطلوبة منك بطريقة صحيحة.
5. سوف يظهر لك كود الدفع فورى وسوف يصلك رسالة على موبيلك بذلك.
6. التوجه لأقرب منفذ فورى وتسديد الرسوم واستلام ايصال الدفع.
7. قم بالدخول على رابط طلب تقديم التماس إعادة رصد المادة.
https://forms.gle/q7fq3wGUisfyz7x66
8. قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وكتابة أسماء المواد في اماكنها المخصصة ورفع صورة البطاقة وايصال تسديد رسوم اعادة الرصد.
 

الدكتور محمد سامح كلية الحقوق جامعة القاهرة نتائج الفصل الدراسى الاول تقديم التظلمات

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