3 أعضاء بالنواب عن بني سويف: عدم تفرغ رئيس الجامعة الأهلية يعرضها للخطر

قّدم 3 أعضاء بمجلس النواب عن محافظة بني سويف، سؤالًا للدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، بشأن تولي الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، تسيير أعمال جامعة بنى سويف الأهلية.

والنواب الثلاثة هم: النائب الدكتور علي بدر، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إهناسيا، والنائبان محمد رجب، ورمضان أبو حسان، عضوا المجلس عن دائرة مركز ومدينة بني سويف، وقد وقعوا على بيان سؤالهم، منفردين.

وطالب النواب بتوجيه سؤالهم لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف.

وقال النواب في سؤالهم: عملًا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، نتقدم بالسؤال التالي بشأن تولي رئيس جامعة بنى سويف تسيير أعمال جامعة بنى سويف الأهلية، بالرغم من عدد الكليات الكبير بجامعة بنى سويف الحكومية، وعدم تواجده جميع أيام الأسبوع بالجامعة، وكذلك عمله الخاص ببنى سويف أو القاهرة.

وأضاف النواب: الأمر الذي يعرض الجامعة الأهلية للخطر، وعدم تقديم الخدمات التعليمية للطلاب بالمقارنة مع الجامعات الأهلية الأخرى، وعدم اكتمال المباني لاستيعاب الطلاب بالجامعة الأهلية، فضلًا عن عدم توافر أعضاء هيئة التدريس للجامعة الأهلية ببنى سويف لتدريس المناهج الدراسية، ما أثر على العملية التعليمية والإشرافية بجميع كليات الجامعة الأهلية ببنى سويف، مطالبين بإدراج السؤال في أقرب جدول للأعمال.

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