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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش خطط واستعدادات الجهات المشاركة في تدريب مواجهة الأزمات

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف


 

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،اجتماعاً موسعاً، لمناقشة الترتيبات الجاري تنفيذها،ومراجعة خطط استعدادات القطاعات والأجهزة التنفيذية،ضمن سلسلة الاجتماعات التحضيرية التي تعقدها المحافظة،في إطار الإعداد والتجهيز لتنفيذ  مشروع  التدريب العملي المشترك "صقر"لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية بالتعاون مع مكتب المستشار العسكرى، اعتباراً  من الثامن عشر من فبراير الجاري،وذلك عن طريق محاكاة "تجارب افتراضية"لعدد من المواقف الطارئة التي قد تحدث بالمحافظة وآليات التعامل مع تلك المواقف لاحتواء الأزمة والتخفيف من أضرارها فور وقوعها 
حضر الاجتماع : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام،اللواءسامي علام السكرتير العام المساعد،العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، الدكتورمحمد جبرمعاون المحافظ،ومسؤولو القطاعات والمرافق والأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة وغيرها من الجهات المشاركة في المشروع

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ناقش المحافظ"بشكل مُفصل"تقارير الأجهزة التنفيذية،متضمنة الإمكانيات المتاحةلدى كل جهة الجهات التنفيذية ،والتأكد مدى جاهزية تلك الجهات ومعداتها وسيارات الإسعاف والنجدة والإطفاء وغيرها، ومدى سرعة التحرك الى الهدف والتعامل معه ،من خلال التنسيق والترتيب الكامل بين كافة الجهات المشاركة في إدارة الأزمات والكوارث ، بجانب استعراض الأهداف الحيوية وخطط التعامل معها والامكانيات والمعدات والأرصدة والاحتياطيات الإستراتيجية الخاصة بعدد من القطاعات المعنية بملف الكوارث والازمات ،والخطط الخاصة بإدارة الازمات والكوارث بدواوين  المحافظة والوحدات المحلية والمديريات  التي تتضمن كافة التنسيقات والترتيبات  الخاصة  بمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية أو الصناعية المحتملة

حيث أكد المحافظ  أهمية التدريب العملي المشترك لإدارة المشكلات والأزمات المحتملة والكوراث الطارئة، والذي يحظى بإشراف كبير من قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وبالتنسيق مع مديرية الأمن وإدارتها النوعية وبالتعاون مع كافة أجهزة المحافظة التنفيذية، لاسيما وأن التدريب يتم "بشكل دوري"مما يوفر عامل التقييم والتقويم بصفة مستمرة لخطط التعامل  مع الأزمات الطارئة والمعدات والأدوات المتاحة، وتطوير وتنمية أساليب ومنظومة العمل لدي مسؤولي الأجهزة التنفيذية في مجال رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة لمجابهة الأزمات والكوارث،وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، بالإضافة إلى التدريب على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة في هذا الشأن ،واتخاذ القرارات المناسبة

ونوه المحافظ عن أهمية التدريب والتحضير الجيد واتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة بشكل مسبق حتي نتمكن من تخفيف أضرار الكوارث "حال حدوثها" والتعامل معها بشكل منظم،وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفاته للحكومة في هذا الملف، خاصة بعد إنشاء فروع للشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ قي كافة المحافظات ، لافتا أن المحافظة تعمل على تطوير الأداء وسرعة التعامل الفورى لإدارة وحل أى أزمة بالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث

كما شدد المحافظ على سرعة تلافي بعض الملاحظات واستيفاء بعض المتطلبات ، التي تم رصدها وتحديدها ، في ضوء المتابعات الميدانية وسلسلة اللقاءات والاجتماعات التمهيدية التي تمت خلال الفترة السابقة ، تحت إشراف نائبه "بلال حبش" ، خاصة في ما يتعلق بجاهزية المعدات وصيانتها  قبل مشاركتها في الاصطفاف النهائي ، وكذا مستلزمات دعم معسكر بني سليمان الجارى تجهيزه "كمخيم إيواء عاجل " ضمن فعاليات التدريب ، وذلك لخروج المشروع بالشكل المطلوب والاستفادة من التجارب السابقة لحالات الاصطفاف التي تمت خلال الفترة القليلة الماضية

 

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