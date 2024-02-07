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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف تستقبل فوجا من نادي الشمس لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية

فوج سياحي ببني سويف
فوج سياحي ببني سويف

استقبلت محافظة بني سويف مساء أمس فوجًا سياحيا قوامه 40 من أعضاء نادي الشمس، وذلك تفعيلاً للبروتوكول المُوقع بين المحافظة "إدارة السياحة" وشركة مصر للسياحة لتنظيم رحلات وبرامج سياحية ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة والتي يجرى تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من المحافظ "د. محمد هاني غنيم" .


تضمن البرنامج السياحي (برنامج اليوم الواحد) للفوج، والذي قامت باعداده و تنفيذه إدارة السياحة بالمحافظة، زيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والذي بدأ بمنطقة هرم وواحة ميدوم ، استمع خلاله الفوج لشرح موجز عنتاريخ بناء الهرم والمصاطب المحيطة ، حيث كان في الاستقبال الأستاذة :رانيا عزت مدير عام السياحة بالمحافظة ، الأستاذة هبة السيد وكيل الإدارة ، الأستاذ محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة السياحة.

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وعقب ذلك توجه الفوج  لمركز ناصر زار  خلالها دير الأنبا أنطونيوس، والذي يعتبر قيمة دينية وتاريخية كبيرة ومن أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية، حيث استقبل الفوج بعض الآباء ورعاة الدير للإطلاع على القيمة التاريخية والدينية للدير.

 

واستكمل الفوج السياحي برنامجه بجولة نيلية للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التي يمتاز بها الكورنيش، خاصة وأن بني سويف تمتلك مقومات وميزات تنافسية على مجرى النيل وكورنيش يمتد لمسافات طويلة ومجرى مائي يعد هو الأوسع وتظهر جزر نيلية بالمجرى تعد تحفة فنية ومنظر طبيعي خلاب،فيما اختتمت فقرات البرنامج بمشاهد عروض لفقرة الفنون الشعبية على مرسى النيل السياحي ، وتفقد معرض الحرف التراثية  بقاعة نادي الإدارة المحلية والذي نظمته إدارة الصناعات الحرفية وتضمن عرض منتجات ومشغولات يدوية ذات جودة.

 

وعبر أعضاء النادي عن سعادتهم  بتكرار الزيارة مرات عدة ، لما تمتلكه بني سويف من جمال الطبيعة والشمس المشرقة وروعة منظر النيل والمساجد والأديرة التاريخية، بالإضافة إلى حفاوة الاستقبال والتيسيرات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وهو ما يشجعهم على تكرار الزيارة، وكانت حافزا قويا لاختيار بني سويف بصفة شبه دائمة ضمن برنامجهم السياحي لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة.

 

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ "د. محمد هاني غنيم" قد وجه مسؤولي السياحة والوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات ليستمتع الفوج بمعالم بنى سويف السياحية والتاريخية والثقافية والترفيهية،ولإعطاء الصورة الإيجابية عن السياحة الداخلية في إطار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بالقطاع التي ترتكز على استغلال المقومات والموارد السياحية التى تمتلكها بنى سويف وتشجيع السياحة الداخلية للمحافظة.

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