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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يفتتح معرض الواسطى للسلع الأساسية والتموينية

صدى البلد

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، معرض السلع بمدينة الواسطى ،والذي تقيمه  بالمحافظة بالتعاون بين التموين والغرفة التجارية  والوحدة الاقتصادية والوحدة المحلية، ضمن سلسلة معارض "أهلاً رمضان"الجاري تنظيمها على مستوى مدن المحافظة ،استعداداً للشهر الفضيل ،وضمن خطة المحافظة للتصدي لغلاء الأسعار،وتوفير  السلع الغذائية  والأساسية للمواطنين ، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.


وتجول المحافظ داخل أقسام المعرض، المقام بشارع سعد زغلول ،يضم 6 باكيات، تحوي  المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت  والدقيق والجبن  واللحوم والدواجن والأسماك المجمدة ومستلزمات الشهر الفضيل من الياميش وغيرها بجانب باكية للخضار والفاكهة ،حيث أشاد المحافظ بالمعرض الذي يضم احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية،والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق ، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

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وأشار المحافظ  إلى أن معرض الواسطىى، ثاني معرض يتم افتتاحه بعد معرض السلع  باهناسيا، والتي تتم تحت إشراف تام من أجهزة المحافظة والمديريات  المعنية :الصحة والطب البيطري والتموين، بالتعاون مع إدارة التعاون والوحدة الاقتصادية بالمحافظة ،ووفق ضوابط ترتكز على تنفيذ الاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية، منوهاً عن خطة المحافظة للتوسع في إقامة عدد من المعارض على مستوى مدن المحافظة بالتوازي مع انتشار  منافذ  التوزيع المتحركة " سيارات متنقلة"  التابعة للتموين  وجهاز الخدمة وغيرها من المنافذ الثابتة والمتحركة، مشددا على ضرورة تنظيم الحركة وتجنب الزحام في ظل الإقبال الكبير على المعارض.

 

رافق المحافظ كل من: ،المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ،  حسن جعفر  رئيس الغرفة التجارية ببني سويف ،  حمادة راضي رئيس مركز و مدينة الواسطى، ،الدكتور علاء سعيد مشرف وحدة الأسواق والمعارض وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة ، المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين ،  ونواب رئيس المدينة  ومسؤولو  إدارة التموين  والصحة والطب البيطري والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة ورؤساء قرى المركز.

 

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