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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: توفير قاعدة بيانات بالمخازن الاستراتيجية لأسطوانات البوتاجاز

صدى البلد

وجه محافظ بنى سيف مسؤولي فرع الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز بوتاجاسكو، بتوفير قاعدة بيانات بالمخازن الاستراتيجية لأسطوانات البوتاجاز المنتشرة على مستوى مناطق محددة بالمحافظة، وذلك ليكون متوافر لمركز التحكم والسيطرة بيان واضح بتلك الأماكن وسهولة استدعاء المخزون الاستراتيجي في أية طوارئ أو أزمات.


جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الثلاثاء، مع مسؤولي فرع الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز بوتاجاسكو؛ لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع،وسبل التعاون مع المحافظة لتوفير كافة احتياجات المحافظة من أسطوانات البوتاجاز المنزلي خاصة مع زيادة الطلب عليها خلال فصل الشتاء.


ناقش المحافظ، خلال اللقاء، سبل التعاون مع الشركة لسد احتياجات القرى والمراكز من اسطوانات البوتاجاز، وتوفير حصص إضافية للمحافظة خلال فصل الشتاء،والتنسيق لضخ الأسطوانات بكميات مناسبة بالتنسيق مع مديرية التموين،وأن تكون الأولوية في زيادة حصة التوزيع للأماكن التي بها شكاوى من قلة الحصة،وذلك من خلال إشراف مباشر من رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية ولمواجهة زيادة الطلب على اسطوانات البوتاجاز المنزلي.


وكلف محافظ بني سويف مسئولى التموين بالتنسيق الدائم مع شركة الغاز لمتابعة شحن كميات البوتاجاز يوميًا، والتأكد من وصولها لأماكنها، من خلال وحدات المتابعة الفرعية بإدارات التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية، مع التشديد على ضرورة التواصل بمركز التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة والتكامل مع فروع غرف الأزمات بالدواوين العموم للوحدات المحلية بالمدن والقرى.

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