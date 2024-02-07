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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف "اليوم" الاحتفال الديني الذى أقامته المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف، إحياء لذكرى ليلة الإسراء والمعراج ،عقب صلاة المغرب بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، وفي حضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش، اللواء حازم عزت السكرتير العام ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،الأستاذ هاني الجويلي رئيس المدينة،والمستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد ولفيف من قيادات وعلماء الأزهروالأوقاف والقيادات الأمنية والعسكرية التنفيذية وأعضاء البرلمان

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بدأ الاحتفال بالاستماع لآيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ صالح أبوالقاسم إمام وخطيب المسجد،ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف ،أشار خلالها إلى الدروس  المستفادة من  تلك الرحلة المقدسة، التي أسرى فيها المولى برسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من  مكة إلى المسجد الأقصى، ثم المعراج إلى السماء، مشيراً إلى أهمية هذه الذكرى في الوقت الحالي ، مؤكدا  أهمية الاقتداء بخُلُق وسنة نبي الرحمة،واالدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة،فيما اختتم الاحتفال بابتهالات وتواشيح دينية  

من جانبه توجه المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بالتهنئة لأهالي وأبناء بني سويف  بهذه المناسبة الكريمة ، داعياً المولى عزوجل ، أن يمن على مصرنا الحبيبة بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادة فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعبها بكل الخير واليمن والبركات

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