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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: تطوير مهارات هيئة التدريس بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها خلال العام الدراسي الجديد  لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر.
 

وقد أوضح الدكتور عماد أبو الدهب  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تقدم برامج تدريبية للعاملين متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى.

و تابع نائب رئيس جامعة حلوان أن هناك توجها لتنمية وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين  بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية بكل المراحل وتطوير المنظومة البحثية لرفع تصنيف الجامعة الدولي.

 

وقد وقعت كلية الصيدلة جامعة حلوان اتفاقية تعاون مع شركة لصناعة مستحضرات التجميل من النباتات العطرية والمصادر الطبيعية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، حيث وقع بروتوكول التعاون عن كلية الصيدلة الدكتور سامح سرور عميد للكلية.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة.

وتضمنت الاتفاقية تعهد كلية الصيدلة بتقديم المشورة العلمية فيما يتعلق بالشق التطبيقي للعاملين بالشركة والمساهمة في تطوير قدراتهم العملية، وإتاحة الفرصة للفنيين والعاملين بقطاع البحوث والتطوير بالشركة لإجراء بعض التجارب العملية في مختبرات كلية الصيدلة وكذا التعاون المشترك مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية في أبحاث تطبيقية مشتركة تخدم الصناعة والتعاون للحصول على مشروعات بحثية مشتركة وكذلك التعاون في تنظيم الأحداث العلمية مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل.

كما اتفق الطرفان علي إمكانية استضافة الشركة لطلاب الكلية للتدريب علي تصنيع مستحضرات التجميل وكذلك بعض المكملات الغذائية والمنتجات الدوائية.

Jobs Education أعضاء هيئة التدريس والقيادات أعضاء هيئة التدريس والعاملين أعضاء هيئة التدريس الدكتور عماد ابو الدهب

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