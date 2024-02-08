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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: إزالة 154 حالة تعديات ضمن حملات الموجة الـــ 22

صدى البلد

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير  العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 22  لإزالة التعديات ، التي بدأت السبت قبل الماضي ،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،.

وذلك من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

 
جاء ذلك  خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي  يعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة،وتضمن الإشارة  إلى إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ،وصل  إلى 154حالة تعد (97على أراضي أملاك الدولة + 57 حالة تعد على أرض زراعية خاصة ) وذلك في الفترة من  27 يناير الماضي وحتى  6 الشهر الجاري  

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جدير بالذكر  أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير،فبراير،مارس، أبريل، وبدأت بالمرحلة الأولى التي تنتهي في 16 فبراير الجاري، ،تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبرايرإلى 15 مارس،على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل  2024

 

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