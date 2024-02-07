محافظو بني سويف والغربية والدقهلية يشهدون الاحتفال بـ ليلة "الإسراء والمعراج"

أكد محافظو بني سويف والغربية والدقهلية، أن "الإسراء والمعراج" رحلة فريدة في تاريخ الإنسانية ومعجزة ثابته وراسخه في وجدان الأمة؛ جاءت تكريماً لخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، "صلى الله عليه وسلم".



ففي بني سويف، وجه المحافظ محمد هاني غنيم التهنئة لأهالي وأبناء المحافظة بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج الكريمة، داعياً المولى - عز وجل - أن يمن على مصرنا الحبيبة بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعبها بكل الخير واليمن والبركات.



وأشار المحافظ - خلال حضوره مساء اليوم الاحتفال الديني الذى أقامته المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف، إحياء لذكرى ليلة الإسراء والمعراج - إلى الدروس المستفادة من تلك الرحلة المقدسة، التي أسرى فيها المولى برسوله الكريم سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، مؤكدا أهمية هذه الذكرى في الوقت الحالي وأهمية الاقتداء بخُلُق وسنة نبي الرحمة، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.



وفي الغربية، شهد المحافظ الدكتور طارق رحمي مساء اليوم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، للعام الهجري 1445، من رحاب المسجد الأحمدي بطنطا.



ووجه المحافظ، التهنئة لأهالي الغربية بهذه المناسبة العطرة، داعيا المولى - عز وجل - أن يحفظ مصرنا الحبيبة، قيادة وشعبا من كل مكروه وسوء، وأن يديم الفرح والسرور على الجميع.



وفي الدقهلية، شهد المحافظ الدكتور أيمن مختار، احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد النصر بالمنصورة، حيث قدم التهنئة للأمة العربية والإسلامية وللشعب المصري العظيم وأبناء الدقهلية، بهذه المناسبة العطرة والعزيزة على قلوب المسلمين جميعا، والتي تأتي تزامناً مع احتفال الدقهلية بعيدها القومي.