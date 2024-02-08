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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تراث الموسيقى المصرية والفرنسية يتمازج على مسرح الجمهورية

صدى البلد

ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر مختلف ألوان الإبداع تقدم فرقة كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف حفلاً فى الثامنة والنصف مساء السبت 10 فبراير على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مختارات من مؤلفات الزمن الجميل منها قلبي ومفتاحه - يا جميل يا جميل لفريد الأطرش ، طير بينا يا قلبي - داري العيون لمحمد فوزي، الى جانب مزيج بين اعمال محمد عبد الوهاب والمطرب الفرنسى شارل أزنافور بالإضافة إلى مجموعة مختارة من المؤلفات الشرقية والغربية الشهيرة برؤية جديدة. 

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علي شرف مؤلف موسيقي وعازف كمان وبيانو تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1985، وفى أكاديمية الفنون عام 1986، وتخصص في العزف على آلة الفيولينة، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى، وبدأ حياته المهنية بالتوزيع الموسيقي لمجموعة من المطربين منهم مدحت صالح، محمد فؤاد، علي الحجار، كما ألف العديد من الألحان الاستعراضية لفوازير نيللي وتعاون مع عدد من الفرق الواعدة.

الإسراء والمعراج التوزيع الموسيقي الموزع الموسيقى على شرف خطط وزارة الثقافة

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