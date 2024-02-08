فستان جريء.. عبير صبري تصدم متابعيها بصورها

نشرت الفنانة عبير صبري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت عبير صبري، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون النبيتي ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت عبير صبري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت عبير صبري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور عبير صبري