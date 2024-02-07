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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها الـ40.. صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم | شاهد

نادين نجيم
نادين نجيم

يوافق اليوم الـ 7 من فبراير، عيد ميلاد الفنانة نادين نسيب نجيم، والتي أتمت عامها الـ 40.

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بالجلد الأحمر.. كارول سماحة تشعل السوشيال ميديا بملابسها

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بالأحمر الجريء.. ياسمين صبري تستعرض جمالها | شاهد

وتحرص الفنانة نادين نسيب نجيم، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

 وتفضل نادين نجيم، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نادين نجيم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها واختارت اللون البيج الناعم للشفاه.

كما تفضل نادين نجيم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور نادين نجيم 

 

نادين نادين نجيم صور نادين نجيم إطلالات نادين نسيب نجيم أخبار نادين نجيم

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